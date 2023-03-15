Ежикова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1875
Рождение ребёнка
Между 1875 и 1880
Сын: Ежиков Матвей
Отец ребёнка: Ежиков Михаил
Рождение ребёнка
1881
Рождение ребёнка
1883
Рождение ребёнка
1885
Сын: Ежиков Иван
Отец ребёнка: Ежиков Михаил
Смерть
Неизвестно