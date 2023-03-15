Ежикова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕжикова ?

Ежикова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1875 г.р.
Между 1875 и 1880 г.р.
1881 г.р.
1883 г.р.
1885 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1875

Сын: Ежиков ?

Отец ребёнка: Ежиков Михаил

Рождение ребёнка
Между 1875 и 1880

Сын: Ежиков Матвей

Отец ребёнка: Ежиков Михаил

Рождение ребёнка
1881

Сын: Ежиков ?

Отец ребёнка: Ежиков Михаил

Рождение ребёнка
1883

Сын: Ежиков ?

Отец ребёнка: Ежиков Михаил

Рождение ребёнка
1885

Сын: Ежиков Иван

Отец ребёнка: Ежиков Михаил

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.