Толстых (Толстых) Матрёна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толстых (Толстых) Матрёна Степановна

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Место рождения

Коптево, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

22.03.1894

Дата смерти

15.12.1981

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1894

Отец: Толстых Степан Иванович

Мать: Толстых (Толстых) Мария Евдокимова

Коптево, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
09.09.1911

Муж: Толстых Владимир Георгиевич

Коптево, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
17.07.1916

Дочь: Кондратьева (Толстых) Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Толстых Владимир Георгиевич

Коптево, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
23.09.1918

Сын: Толстых Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Толстых Владимир Георгиевич

Рождение ребёнка
08.07.1923

Дочь: Марахова (Толстых) Анна Владимировна

Отец ребёнка: Толстых Владимир Георгиевич

Смерть
15.12.1981
Хитрово, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область

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