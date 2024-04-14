Толстых (Толстых) Матрёна Степановна
Место рождения
Дата рождения22.03.1894
Дата смерти15.12.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1894
Бракосочетание
09.09.1911
Рождение ребёнка
17.07.1916
Дочь: Кондратьева (Толстых) Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Толстых Владимир Георгиевич
Рождение ребёнка
23.09.1918
Сын: Толстых Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Толстых Владимир Георгиевич
Рождение ребёнка
08.07.1923
Дочь: Марахова (Толстых) Анна Владимировна
Отец ребёнка: Толстых Владимир Георгиевич
Смерть
15.12.1981
Хитрово, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область