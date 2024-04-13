Толстых Владимир Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТолстых Владимир Георгиевич

Толстых Владимир Георгиевич

avatar

Место рождения

Коптево, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

16.07.1886

Дата смерти

18.01.1935

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1886

Отец: Толстых Георгий Варфоломеев

Мать: Толстых (Оводова) Мария Афанасьева

Коптево, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
09.09.1911

Жена: Толстых (Толстых) Матрёна Степановна

Коптево, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
17.07.1916

Дочь: Кондратьева (Толстых) Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Толстых (Толстых) Матрёна Степановна

Коптево, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
23.09.1918

Сын: Толстых Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Толстых (Толстых) Матрёна Степановна

Рождение ребёнка
08.07.1923

Дочь: Марахова (Толстых) Анна Владимировна

Мать ребёнка: Толстых (Толстых) Матрёна Степановна

Смерть
18.01.1935
Коптево, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.