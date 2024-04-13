Толстых Владимир Георгиевич
Место рождения
Дата рождения16.07.1886
Дата смерти18.01.1935
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1886
Бракосочетание
09.09.1911
Рождение ребёнка
17.07.1916
Дочь: Кондратьева (Толстых) Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Толстых (Толстых) Матрёна Степановна
Рождение ребёнка
23.09.1918
Сын: Толстых Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Толстых (Толстых) Матрёна Степановна
Рождение ребёнка
08.07.1923
Дочь: Марахова (Толстых) Анна Владимировна
Мать ребёнка: Толстых (Толстых) Матрёна Степановна
Смерть
18.01.1935