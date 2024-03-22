Кондратьева (Толстых) Ольга Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратьева (Толстых) Ольга Владимировна

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Место рождения

Коптево, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

17.07.1916

Дата смерти

31.07.1994

Пол

Женский

Отец

1886 г.р.

Мать

1894 г.р.

Муж

1907 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1916

Отец: Толстых Владимир Георгиевич

Мать: Толстых Матрёна Степановна

Коптево, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
21.12.1933

Муж: Кондратьев Василий Семёнович

Хитрово, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кондратьев Василий Семёнович

Смерть
31.07.1994
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
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