Кондратьева (Толстых) Ольга Владимировна
Место рождения
Дата рождения17.07.1916
Дата смерти31.07.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1916
Бракосочетание
21.12.1933
Хитрово, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кондратьев Василий Семёнович
Смерть
31.07.1994
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область