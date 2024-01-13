Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Tutov Valentin
Tutov Valentin
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.02.1948
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Tutov Aleksey
Около 1913 г.р.
Мать
Tutova (Poraskova) Anna
1920 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1948
Отец:
Tutov Aleksey
Мать:
Tutova Anna
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия