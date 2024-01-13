Tutov Valentin — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиTutov Valentin

Tutov Valentin

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1948

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1913 г.р.

Мать

1920 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1948

Отец: Tutov Aleksey

Мать: Tutova Anna

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close