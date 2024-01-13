Tutov Aleksey — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Tutov Aleksey

Место рождения

Kursk

Дата рождения

Около 1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1920 г.р.

Дети

1948 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1913

Отец: Ermolay

Мать: Sofia

Kursk
Рождение ребёнка
13.02.1948

Сын: Tutov Valentin

Мать ребёнка: Tutova Anna

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Tutova Anna

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Tutova Anna

Moscow, USSR
Смерть
Неизвестно
Moscow
Похороны
Неизвестно
Vladykinskoe
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