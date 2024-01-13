Tutov Aleksey
Место рожденияKursk
Дата рожденияОколо 1913
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.02.1948
Сын: Tutov Valentin
Мать ребёнка: Tutova Anna
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Tutova Anna
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Tutova Anna
Moscow, USSR
Смерть
Неизвестно
Moscow
Похороны
Неизвестно
Vladykinskoe