Tutova (Poraskova) Anna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Tutova (Poraskova) Anna

Место рождения

Yaroslavl

Дата рождения

30.01.1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Около 1913 г.р.

Дети

1948 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1920

Отец: Poraskov Semen

Мать: Poraskova Iraida

Yaroslavl
Рождение ребёнка
13.02.1948

Сын: Tutov Valentin

Отец ребёнка: Tutov Aleksey

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Tutov Aleksey

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Tutov Aleksey

Moscow, USSR
Смерть
Неизвестно
Moscow
Похороны
Неизвестно
Vladykinskoe
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