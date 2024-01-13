Tutova (Poraskova) Anna
Место рожденияYaroslavl
Дата рождения30.01.1920
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1920
Отец: Poraskov Semen
Мать: Poraskova Iraida
Yaroslavl
Рождение ребёнка
13.02.1948
Сын: Tutov Valentin
Отец ребёнка: Tutov Aleksey
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Tutov Aleksey
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Tutov Aleksey
Moscow, USSR
Смерть
Неизвестно
Moscow
Похороны
Неизвестно
Vladykinskoe