Лобанова (Семерикова) Александра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобанова (Семерикова) Александра Михайловна

Место рождения

Острецово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: Семерикова Мария Петровна

Острецово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Лобанов Константин Михайлович

Отец ребёнка: Лобанов Михаил Васильевич

Острецово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Лобанова Лидия Михайловна

Отец ребёнка: Лобанов Михаил Васильевич

Острецово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
30.06.1905 ст.

Сын: Лобанов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Лобанов Михаил Васильевич

Острецово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Лобанов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Лобанов Михаил Васильевич

Острецово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Лобанов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Лобанов Михаил Васильевич

Острецово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
09.05.1917 ст.

Сын: Лобанов Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Лобанов Михаил Васильевич

Острецово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лобанов Михаил Васильевич

Смерть
Неизвестно
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