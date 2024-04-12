Лобанова (Семерикова) Александра Михайловна
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Рождение ребёнка
1899
Сын: Лобанов Константин Михайлович
Отец ребёнка: Лобанов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Лобанова Лидия Михайловна
Отец ребёнка: Лобанов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
30.06.1905 ст.
Сын: Лобанов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Лобанов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Лобанов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1908
Сын: Лобанов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Лобанов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
09.05.1917 ст.
Сын: Лобанов Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Лобанов Михаил Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно