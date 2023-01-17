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Лобанов Михаил Васильевич

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Место рождения

Острецово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Острецово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Лобанов Константин Михайлович

Мать ребёнка: Лобанова Александра Михайловна

Острецово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Лобанова Лидия Михайловна

Мать ребёнка: Лобанова Александра Михайловна

Острецово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
30.06.1905 ст.

Сын: Лобанов Василий Михайлович

Мать ребёнка: Лобанова Александра Михайловна

Острецово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Лобанов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Лобанова Александра Михайловна

Острецово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Лобанов Николай Михайлович

Мать ребёнка: Лобанова Александра Михайловна

Острецово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
09.05.1917 ст.

Сын: Лобанов Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Лобанова Александра Михайловна

Острецово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лобанова Александра Михайловна

Смерть
Неизвестно
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