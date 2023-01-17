Лобанов Михаил Васильевич
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1899
Сын: Лобанов Константин Михайлович
Мать ребёнка: Лобанова Александра Михайловна
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Лобанова Лидия Михайловна
Мать ребёнка: Лобанова Александра Михайловна
Рождение ребёнка
30.06.1905 ст.
Сын: Лобанов Василий Михайлович
Мать ребёнка: Лобанова Александра Михайловна
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: Лобанова Александра Михайловна
Рождение ребёнка
1908
Сын: Лобанов Николай Михайлович
Мать ребёнка: Лобанова Александра Михайловна
Рождение ребёнка
09.05.1917 ст.
Сын: Лобанов Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Лобанова Александра Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно