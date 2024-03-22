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Батурин Фёдор Васильевич

Место рождения

Горелка, Борисоглебский, Воронежская область

Дата рождения

1884

Дата смерти

1920

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Батурин Василий Михайлович

Мать: не указана

Горелка, Борисоглебский, Воронежская область
Годы рождения от 1879 до 1884
Рождение ребёнка
29.12.1905

Сын: Батурин Николай Фёдорович

Мать ребёнка: Батурина Синклитикия Алексеевна

село Горелка Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.08.1910

Дочь: Штригель Наталья Федоровна

Мать ребёнка: Батурина Синклитикия Алексеевна

Горелка, Борисоглебский, Воронежская
Рождение ребёнка
29.06.1915

Сын: Батурин Петр Федорович

Мать ребёнка: Батурина Синклитикия Алексеевна

Горелка, Борисоглебский, Воронежская
Смерть
1920
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