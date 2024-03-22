Батурин Фёдор Васильевич
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смерти1920
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Батурин Василий Михайлович
Годы рождения от 1879 до 1884
Рождение ребёнка
29.12.1905
Сын: Батурин Николай Фёдорович
Мать ребёнка: Батурина Синклитикия Алексеевна
село Горелка Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.08.1910
Дочь: Штригель Наталья Федоровна
Мать ребёнка: Батурина Синклитикия Алексеевна
Горелка, Борисоглебский, Воронежская
Рождение ребёнка
29.06.1915
Мать ребёнка: Батурина Синклитикия Алексеевна
Горелка, Борисоглебский, Воронежская
Смерть
1920