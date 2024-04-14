село Горелка, село Горелка, Борисоглебский, Воронежская область (на 2019) — Familio

Горелка

Борисоглебский, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Новохоперский уезд
2116Горелка, с. каз.при р. Хопре.922438013671488Церковь православная. Почтовая станция.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Ново-Хоперский уезд, Тюковская волость
936. Горелки, село бывшее государственное, при реке Хопре, дворов 497, жителей 3725, церковь православная, почтовая станция, лавка

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Новохоперский уезд, Тюковская волость
Горелка4891селоГорельск.5663857

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, город областного подчинения Борисоглебск
6761Горелкасело51°25'с.ш.42°40'в.д.M-38-014

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Борисоглебский
20710000111с Горелкасело
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