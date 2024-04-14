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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2116Горелка, с. каз.при р. Хопре.922438013671488Церковь православная. Почтовая станция.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
936. Горелки, село бывшее государственное, при реке Хопре, дворов 497, жителей 3725, церковь православная, почтовая станция, лавка
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Горелка4891селоГорельск.5663857
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
6761Горелкасело51°25'с.ш.42°40'в.д.M-38-014
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
20710000111с Горелкасело