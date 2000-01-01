Батурина Синклитикия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Родилась примерно в 1884-1888 годах
Рождение ребёнка
29.12.1905
Сын: Батурин Николай Фёдорович
Отец ребёнка: Батурин Фёдор Васильевич
село Горелка Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.08.1910
Дочь: Штригель Наталья Федоровна
Отец ребёнка: Батурин Фёдор Васильевич
Горелка, Борисоглебский, Воронежская
Рождение ребёнка
29.06.1915
Отец ребёнка: Батурин Фёдор Васильевич
Горелка, Борисоглебский, Воронежская
Смерть
Неизвестно
Умерла, когда и где, не известно, но не раньше 1951 г.