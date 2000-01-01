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Батурина Синклитикия Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Родилась примерно в 1884-1888 годах
Рождение ребёнка
29.12.1905

Сын: Батурин Николай Фёдорович

Отец ребёнка: Батурин Фёдор Васильевич

село Горелка Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.08.1910

Дочь: Штригель Наталья Федоровна

Отец ребёнка: Батурин Фёдор Васильевич

Горелка, Борисоглебский, Воронежская
Рождение ребёнка
29.06.1915

Сын: Батурин Петр Федорович

Отец ребёнка: Батурин Фёдор Васильевич

Горелка, Борисоглебский, Воронежская
Смерть
Неизвестно
Умерла, когда и где, не известно, но не раньше 1951 г.
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