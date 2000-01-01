Бугаевская Лидия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.03.1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.03.1983
Сын: Бугаевский Сергей Александрович
Отец ребёнка: Бугаевский Александр Николаевич
Рождение ребёнка
14.02.1985
Сын: Бугаевский Алексей Александрович
Отец ребёнка: Бугаевский Александр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно