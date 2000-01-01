Бугаевская Лидия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБугаевская Лидия Васильевна

Бугаевская Лидия Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.1964

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.03.1983

Сын: Бугаевский Сергей Александрович

Отец ребёнка: Бугаевский Александр Николаевич

Рождение ребёнка
14.02.1985

Сын: Бугаевский Алексей Александрович

Отец ребёнка: Бугаевский Александр Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бугаевский Александр Николаевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close