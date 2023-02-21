Бугаевский Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1959
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1959
Отец: Бугаевский Николай
Рождение ребёнка
18.03.1983
Сын: Бугаевский Сергей Александрович
Мать ребёнка: Бугаевская Лидия Васильевна
Рождение ребёнка
14.02.1985
Сын: Бугаевский Алексей Александрович
Мать ребёнка: Бугаевская Лидия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно