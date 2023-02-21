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Бугаевский Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1959

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1959

Отец: Бугаевский Николай

Мать: Воронина Антонина Михайловна

Рождение ребёнка
18.03.1983

Сын: Бугаевский Сергей Александрович

Мать ребёнка: Бугаевская Лидия Васильевна

Рождение ребёнка
14.02.1985

Сын: Бугаевский Алексей Александрович

Мать ребёнка: Бугаевская Лидия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бугаевская Лидия Васильевна

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