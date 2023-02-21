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Бугаевский Сергей Александрович
Бугаевский Сергей Александрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.03.1983
Пол
Мужской
Отец
Бугаевский Александр Николаевич
1959 г.р.
Мать
Бугаевская Лидия Васильевна
1964 г.р.
Дети
Не указаны
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АП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1983
Отец:
Бугаевский Александр Николаевич
Мать:
Бугаевская Лидия Васильевна
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