Ерченковъ Борис Иванович
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Иван Федоров
Мать: Татьяна Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Дарья Борисовна
Мать ребёнка: Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
21.01.1849 ст.
Сын: Ерченков Григорий Борисович
Мать ребёнка: Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Анна Дмитриевна
Смерть
Неизвестно