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Ерченковъ Борис Иванович

Место рождения

Богатьково, город Алексин, Тульская область

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Иван Федоров

Мать: Татьяна Иванова

Богатьково, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Дарья Борисовна

Мать ребёнка: Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
21.01.1849 ст.

Сын: Ерченков Григорий Борисович

Мать ребёнка: Анна Дмитриевна

Богатьково, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Ерченков Федор Борисович

Мать ребёнка: Анна Дмитриевна

Смерть
Неизвестно

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