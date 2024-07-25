Иван Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Федот Осипов
Мать: Василиса Антонана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Тарасова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
1816
Мать ребёнка: Татьяна Иванова
Богатьково, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1849
Сын: Григорий Иванович
Мать ребёнка: Татьяна Иванова
Смерть
Неизвестно