Иван Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Федот Осипов

Мать: Василиса Антонана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Тарасова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Иванова

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Татьяна Иванова

Рождение ребёнка
1816

Сын: Ерченковъ Борис Иванович

Мать ребёнка: Татьяна Иванова

Богатьково, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Григорий Иванович

Мать ребёнка: Татьяна Иванова

Смерть
Неизвестно

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