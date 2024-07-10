Анна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Дарья Борисовна
Отец ребёнка: Ерченковъ Борис Иванович
Рождение ребёнка
21.01.1849 ст.
Сын: Ерченков Григорий Борисович
Отец ребёнка: Ерченковъ Борис Иванович
Богатьково, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Ерченковъ Борис Иванович
Смерть
Неизвестно