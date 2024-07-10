Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерченковъ Борис Иванович

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Дарья Борисовна

Отец ребёнка: Ерченковъ Борис Иванович

Рождение ребёнка
21.01.1849 ст.

Сын: Ерченков Григорий Борисович

Отец ребёнка: Ерченковъ Борис Иванович

Богатьково, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Ерченков Федор Борисович

Отец ребёнка: Ерченковъ Борис Иванович

Смерть
Неизвестно

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