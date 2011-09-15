Паршина (Боряева) Евдокия Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.07.1921
Дата смерти15.09.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1921
Отец: Боряев Игнатий
Мать: Боряева Агния
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.12.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иорданский-Паршин Владимир Леонидович
Рождение ребёнка
06.07.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иорданский-Паршин Владимир Леонидович
Смерть
15.09.2011