Паршина (Боряева) Евдокия Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПаршина (Боряева) Евдокия Игнатьевна

Паршина (Боряева) Евдокия Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.07.1921

Дата смерти

15.09.2011

Пол

Женский

Отец

Мать

1887 г.р.

Муж

1923 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1921

Отец: Боряев Игнатий

Мать: Боряева Агния

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иорданский-Паршин Владимир Леонидович

Рождение ребёнка
29.12.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иорданский-Паршин Владимир Леонидович

Рождение ребёнка
06.07.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иорданский-Паршин Владимир Леонидович

Смерть
15.09.2011

Мы используем куки для улучшения работы сайта.