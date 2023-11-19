Боряева Агния
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.01.1887
Дата смерти25.11.1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.07.1921
Дочь: Паршина (Боряева) Евдокия Игнатьевна
Отец ребёнка: Боряев Игнатий
Рождение ребёнка
15.04.1925
Сын: Боряев Федор
Отец ребёнка: Боряев Игнатий
Смерть
25.11.1966
Лукоянов, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область