Боряева Агния — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боряева Агния

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.1887

Дата смерти

25.11.1966

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИБ
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Место
Комментарий
Рождение
21.01.1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.07.1921

Дочь: Паршина (Боряева) Евдокия Игнатьевна

Отец ребёнка: Боряев Игнатий

Рождение ребёнка
15.04.1925

Сын: Боряев Федор

Отец ребёнка: Боряев Игнатий

Смерть
25.11.1966
Лукоянов, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область

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