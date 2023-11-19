Боряев Игнатий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.12.1947
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.07.1921
Дочь: Паршина Евдокия Игнатьевна
Мать ребёнка: Боряева Агния
Рождение ребёнка
15.04.1925
Сын: Боряев Федор
Мать ребёнка: Боряева Агния
деревня Козловка, Нижегородская область, Россия
Смерть
?.12.1947