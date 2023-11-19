Боряев Игнатий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боряев Игнатий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.12.1947

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.07.1921

Дочь: Паршина Евдокия Игнатьевна

Мать ребёнка: Боряева Агния

Рождение ребёнка
15.04.1925

Сын: Боряев Федор

Мать ребёнка: Боряева Агния

деревня Козловка, Нижегородская область, Россия
Смерть
?.12.1947
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