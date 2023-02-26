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Пётр Васильев

Место рождения

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Василий (Евстратов)

Мать: Ульяния Сафронова

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
28.01.1902

Жена: Татьяна Никитина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.04.1903

Сын: Фёдор Петров

Мать ребёнка: Татьяна Никитина

Рождение ребёнка
10.05.1904

Дочь: Пелагея Петрова

Мать ребёнка: Татьяна Никитина

Место жительства
1907
Рождение ребёнка
03.04.1907

Сын: Иосиф Петров

Мать ребёнка: Татьяна Никитина

Лоскутово, Свистовичская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.08.1909

Сын: Максим Петров

Мать ребёнка: Татьяна Никитина

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.02.1912

Дочь: Евдокия Петрова

Мать ребёнка: Татьяна Никитина

Лоскутово, Свистовичская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно

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