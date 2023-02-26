Пётр Васильев
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Василий (Евстратов)
Мать: Ульяния Сафронова
Бракосочетание
28.01.1902
Жена: Татьяна Никитина
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.04.1903
Сын: Фёдор Петров
Мать ребёнка: Татьяна Никитина
Рождение ребёнка
10.05.1904
Дочь: Пелагея Петрова
Мать ребёнка: Татьяна Никитина
Место жительства
1907
Рождение ребёнка
03.04.1907
Сын: Иосиф Петров
Мать ребёнка: Татьяна Никитина
Рождение ребёнка
10.08.1909
Сын: Максим Петров
Мать ребёнка: Татьяна Никитина
Рождение ребёнка
17.02.1912
Дочь: Евдокия Петрова
Мать ребёнка: Татьяна Никитина
Смерть
Неизвестно