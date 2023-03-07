Татьяна Никитина
Место рождения
Дата рождения02.01.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1884
Отец: Зенков Никита (Аверкиев)
Мать: Зенкова Дария Гаврилова
Бракосочетание
28.01.1902
Муж: Пётр Васильев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.04.1903
Сын: Фёдор Петров
Отец ребёнка: Пётр Васильев
д.Лоскотово Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.05.1904
Дочь: Пелагея Петрова
Отец ребёнка: Пётр Васильев
д.Лоскотово Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.04.1907
Сын: Иосиф Петров
Отец ребёнка: Пётр Васильев
Рождение ребёнка
10.08.1909
Сын: Максим Петров
Отец ребёнка: Пётр Васильев
Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.02.1912
Дочь: Евдокия Петрова
Отец ребёнка: Пётр Васильев
Смерть
Неизвестно