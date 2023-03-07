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Татьяна Никитина

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Место рождения

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

02.01.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1884

Отец: Зенков Никита (Аверкиев)

Мать: Зенкова Дария Гаврилова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
28.01.1902

Муж: Пётр Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.04.1903

Сын: Фёдор Петров

Отец ребёнка: Пётр Васильев

д.Лоскотово Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.05.1904

Дочь: Пелагея Петрова

Отец ребёнка: Пётр Васильев

д.Лоскотово Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.04.1907

Сын: Иосиф Петров

Отец ребёнка: Пётр Васильев

Лоскутово, Свистовичская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.08.1909

Сын: Максим Петров

Отец ребёнка: Пётр Васильев

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.02.1912

Дочь: Евдокия Петрова

Отец ребёнка: Пётр Васильев

Лоскутово, Свистовичская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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