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Кузнецова Александра Макаровна

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Место рождения

Григорьевка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Между 1810 и 1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1810 и 1811

Отец: Макар Прокофьевич

Мать: ?

Григорьевка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
31.05.1830

Муж: Кузнецов Иван

Покровка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
06.02.1832

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Кузнецов Иван

Рождение ребёнка
16.12.1838

Сын: Кузнецов Николай

Отец ребёнка: Кузнецов Иван

Смерть
Неизвестно
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