Кузнецова Александра Макаровна
Место рождения
Дата рожденияМежду 1810 и 1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Между 1810 и 1811
Отец: Макар Прокофьевич
Мать: ?
Бракосочетание
31.05.1830
Муж: Кузнецов Иван
Покровка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
06.02.1832
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Кузнецов Иван
Рождение ребёнка
16.12.1838
Сын: Кузнецов Николай
Отец ребёнка: Кузнецов Иван
Смерть
Неизвестно