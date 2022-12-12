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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1810 и 1811
Дочь: Кузнецова Александра Макаровна
Отец ребёнка: Макар Прокофьевич
Григорьевка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1810
Сын: Данил Макарович
Отец ребёнка: Макар Прокофьевич
Рождение ребёнка
1813
Сын: Игнатий Макарович
Отец ребёнка: Макар Прокофьевич
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Мария Макаровна
Отец ребёнка: Макар Прокофьевич
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Домна Макаровна
Отец ребёнка: Макар Прокофьевич
Смерть
Неизвестно