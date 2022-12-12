? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди?

?

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1810 и 1811

Дочь: Кузнецова Александра Макаровна

Отец ребёнка: Макар Прокофьевич

Григорьевка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Данил Макарович

Отец ребёнка: Макар Прокофьевич

Рождение ребёнка
1813

Сын: Игнатий Макарович

Отец ребёнка: Макар Прокофьевич

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Мария Макаровна

Отец ребёнка: Макар Прокофьевич

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Домна Макаровна

Отец ребёнка: Макар Прокофьевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close