Макар Прокофьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смерти1847
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1810 и 1811
Дочь: Кузнецова Александра Макаровна
Мать ребёнка: ?
Григорьевка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1810
Сын: Данил Макарович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1813
Сын: Игнатий Макарович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Мария Макаровна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Домна Макаровна
Мать ребёнка: ?
Смерть
1847