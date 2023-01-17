Макар Прокофьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макар Прокофьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

1847

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1810 и 1811

Дочь: Кузнецова Александра Макаровна

Мать ребёнка: ?

Григорьевка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Данил Макарович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1813

Сын: Игнатий Макарович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Мария Макаровна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Домна Макаровна

Мать ребёнка: ?

Смерть
1847
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