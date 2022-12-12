Исупов Давыд Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исупов Давыд Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1690

Дата смерти

1732

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690

Отец: Исупов Тимофей Васильев

Мать: Исупова Марфа Петрова

Рождение ребёнка
1706

Дочь: Марья Давыдова

Мать ребёнка: Исупова Марья Петрова

Рождение ребёнка
1710

Сын: Исупов Никита Давыдович

Мать ребёнка: Исупова Марья Петрова

Исуповская, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исупова Марья Петрова

Место жительства
Неизвестно
Исуповская, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
1732
Исуповская, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
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