Исупов Давыд Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1690
Дата смерти1732
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690
Отец: Исупов Тимофей Васильев
Мать: Исупова Марфа Петрова
Рождение ребёнка
1706
Дочь: Марья Давыдова
Мать ребёнка: Исупова Марья Петрова
Рождение ребёнка
1710
Мать ребёнка: Исупова Марья Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Исупова Марья Петрова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1732