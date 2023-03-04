Исупова Марья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исупова Марья Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1692

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1690 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1706

Дочь: Марья Давыдова

Отец ребёнка: Исупов Давыд Тимофеевич

Рождение ребёнка
1710

Сын: Исупов Никита Давыдович

Отец ребёнка: Исупов Давыд Тимофеевич

Исуповская, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исупов Давыд Тимофеевич

Место жительства
Неизвестно
Исуповская, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1710
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