Исупова Марфа Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1652
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1652
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1675
Отец ребёнка: Исупов Тимофей Васильев
Рождение ребёнка
1690
Отец ребёнка: Исупов Тимофей Васильев
Рождение ребёнка
1700
Сын: Исупов Савватий Тимофеевич
Отец ребёнка: Исупов Тимофей Васильев
Рождение ребёнка
1702
Дочь: Марфа Тимофеевна
Отец ребёнка: Исупов Тимофей Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Исуповская, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1710