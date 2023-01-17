Исупова Марфа Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исупова Марфа Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1652

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1652

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1675

Сын: Исупов Деомид Тимофеевич

Отец ребёнка: Исупов Тимофей Васильев

Рождение ребёнка
1690

Сын: Исупов Давыд Тимофеевич

Отец ребёнка: Исупов Тимофей Васильев

Рождение ребёнка
1700

Сын: Исупов Савватий Тимофеевич

Отец ребёнка: Исупов Тимофей Васильев

Рождение ребёнка
1702

Дочь: Марфа Тимофеевна

Отец ребёнка: Исупов Тимофей Васильев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исупов Тимофей Васильев

Место жительства
Неизвестно
Исуповская, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1710
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