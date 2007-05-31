Иванченко Александр Лукьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванченко Александр Лукьянович

Иванченко Александр Лукьянович

avatar

Место рождения

Сокур, Татищевский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

03.12.1933

Дата смерти

31.05.2007

Пол

Мужской

Добавил:

АЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1933

Отец: Иванченко Лукьян Сергеевич

Мать: Иванченко (Бровкова) Ольга Федоровна

Сокур, Татищевский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванченко (Пушкова) Нина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванченко (Пушкова) Нина Ивановна

Бракосочетание
30.05.1964

Жена: Иванченко (Пушкова) Нина Ивановна

Рождение ребёнка
31.12.1967

Сын: Иванченко Олег Александрович

Мать ребёнка: Иванченко (Пушкова) Нина Ивановна

Рождение ребёнка
03.05.1973

Дочь: Иванченко Елена Александровна

Мать ребёнка: Иванченко (Пушкова) Нина Ивановна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Смерть
31.05.2007
Саратов, город Саратов, Саратовская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.