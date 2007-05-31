Иванченко Александр Лукьянович
Место рождения
Дата рождения03.12.1933
Дата смерти31.05.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1933
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
30.05.1964
Рождение ребёнка
31.12.1967
Сын: Иванченко Олег Александрович
Мать ребёнка: Иванченко (Пушкова) Нина Ивановна
Рождение ребёнка
03.05.1973
Дочь: Иванченко Елена Александровна
Мать ребёнка: Иванченко (Пушкова) Нина Ивановна
Смерть
31.05.2007