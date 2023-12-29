Масленников Андриян Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1834 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Масленников Никита Андрианович
Мать ребёнка: Масленникова Матрена Осиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Масленников Никон Андрианович
Мать ребёнка: Масленникова Матрена Осиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1854
Сын: Масленников Василий Андриянович
Мать ребёнка: Масленникова Матрена Осиповна
Смерть
Неизвестно