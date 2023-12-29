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Масленников Андриян Яковлевич

Место рождения

Сухоречье, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1834 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834 ст.

Отец: Масленников Яков Федотович

Мать: Масленникова Марья Даниловна

Сухоречье, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Масленников Никита Андрианович

Мать ребёнка: Масленникова Матрена Осиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Масленников Никон Андрианович

Мать ребёнка: Масленникова Матрена Осиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Масленникова Матрена Осиповна

Рождение ребёнка
1854

Сын: Масленников Василий Андриянович

Мать ребёнка: Масленникова Матрена Осиповна

Смерть
Неизвестно

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