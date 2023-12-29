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Масленникова Марья Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Масленников Яков Федотович

Рождение ребёнка
Около 1830 ст.

Дочь: (Масленникова) Авдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Масленников Яков Федотович

Сухоречье, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1834 ст.

Сын: Масленников Андриян Яковлевич

Отец ребёнка: Масленников Яков Федотович

Сухоречье, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Около 1843 ст.

Сын: Масленников Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Масленников Яков Федотович

Сухоречье, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Около 1847 ст.

Сын: Масленников Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Масленников Яков Федотович

Сухоречье, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно

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