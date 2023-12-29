Масленникова Марья Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1830 ст.
Дочь: (Масленникова) Авдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Масленников Яков Федотович
Рождение ребёнка
1834 ст.
Сын: Масленников Андриян Яковлевич
Отец ребёнка: Масленников Яков Федотович
Рождение ребёнка
Около 1843 ст.
Сын: Масленников Михаил Яковлевич
Отец ребёнка: Масленников Яков Федотович
Рождение ребёнка
Около 1847 ст.
Сын: Масленников Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Масленников Яков Федотович
Смерть
Неизвестно