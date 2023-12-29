Масленникова Матрена Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Масленникова Матрена Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

05.11.1898 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1854

Сын: Масленников Василий Андриянович

Отец ребёнка: Масленников Андриян Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Масленников Никита Андрианович

Отец ребёнка: Масленников Андриян Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Масленников Никон Андрианович

Отец ребёнка: Масленников Андриян Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Масленников Андриян Яковлевич

Смерть
05.11.1898 ст.
Сухоречье, Санчурский муниципальный район, Кировская область
выписка из архива от старости
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