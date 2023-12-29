Масленникова Матрена Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смерти05.11.1898 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1854
Сын: Масленников Василий Андриянович
Отец ребёнка: Масленников Андриян Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Масленников Никита Андрианович
Отец ребёнка: Масленников Андриян Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Масленников Никон Андрианович
Отец ребёнка: Масленников Андриян Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.11.1898 ст.
Сухоречье, Санчурский муниципальный район, Кировская область
выписка из архива от старости