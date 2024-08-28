Флаксман Ихиль — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФлаксман Ихиль

Флаксман Ихиль

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Давид

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бранислава

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соломон

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Флаксман Владимир Ихильквич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.