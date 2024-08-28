Флаксман Владимир Ихильквич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Флаксман Ихиль
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Сатанина Александра Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юрий
Мать ребёнка: Сатанина Александра Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Флаксман Валерий Владимирович
Мать ребёнка: Сатанина Александра Филипповна