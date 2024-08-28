Флаксман Владимир Ихильквич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Флаксман Владимир Ихильквич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Флаксман Ихиль

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Сатанина Александра Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юрий

Мать ребёнка: Сатанина Александра Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сатанина Александра Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Флаксман Валерий Владимирович

Мать ребёнка: Сатанина Александра Филипповна

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