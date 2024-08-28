Сатанина Александра Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сатанин Филипп Дмитриевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Флаксман Владимир Ихильквич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юрий
Отец ребёнка: Флаксман Владимир Ихильквич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Флаксман Валерий Владимирович
Отец ребёнка: Флаксман Владимир Ихильквич