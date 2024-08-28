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Сатанина Александра Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сатанин Филипп Дмитриевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Флаксман Владимир Ихильквич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юрий

Отец ребёнка: Флаксман Владимир Ихильквич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Флаксман Владимир Ихильквич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Флаксман Валерий Владимирович

Отец ребёнка: Флаксман Владимир Ихильквич

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