Бранислава
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Флаксман Ихиль
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нили
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лариса
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Переплётчик Леонид
Отец ребёнка: Переплётчик Семён Львович
Смерть
Неизвестно