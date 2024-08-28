Бранислава — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бранислава

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Флаксман Ихиль

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Переплётчик Семён Львович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нили

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лариса

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Переплётчик Леонид

Отец ребёнка: Переплётчик Семён Львович

Смерть
Неизвестно

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