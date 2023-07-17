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Мозгунова Притуляк Татьяна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.05.1981

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1981

Отец: Мозгунов Василий Васильевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Притуляк Михаил Александрович

Рождение ребёнка
13.10.2001

Дочь: Притуляк - Аксенова Светлана Михайловна

Отец ребёнка: Притуляк Михаил Александрович

Рождение ребёнка
27.03.2008

Сын: Притуляк Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Притуляк Михаил Александрович

Рождение ребёнка
17.02.2011

Сын: Притуляк Степан Михайлович

Отец ребёнка: Притуляк Михаил Александрович

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