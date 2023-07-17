Мозгунова Притуляк Татьяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.05.1981
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1981
Отец: Мозгунов Василий Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.10.2001
Дочь: Притуляк - Аксенова Светлана Михайловна
Отец ребёнка: Притуляк Михаил Александрович
Рождение ребёнка
27.03.2008
Сын: Притуляк Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Притуляк Михаил Александрович
Рождение ребёнка
17.02.2011
Сын: Притуляк Степан Михайлович
Отец ребёнка: Притуляк Михаил Александрович