Притуляк Михаил Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.03.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1979
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.10.2001
Дочь: Притуляк - Аксенова Светлана Михайловна
Мать ребёнка: Мозгунова Притуляк Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
27.03.2008
Сын: Притуляк Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Мозгунова Притуляк Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
17.02.2011
Сын: Притуляк Степан Михайлович
Мать ребёнка: Мозгунова Притуляк Татьяна Васильевна