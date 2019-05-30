Мозгунов Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1950
Дата смерти30.05.2019
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1950
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Мозгунова Савина (Осечкина) Александра (Анна) Петровна
Рождение ребёнка
09.09.1977
Сын: Мозгунов Сергей Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
27.05.1981
Дочь: Мозгунова Притуляк Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
30.05.2019