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Мозгунов Василий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1950

Дата смерти

30.05.2019

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1950

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Мозгунова Савина (Осечкина) Александра (Анна) Петровна

Рождение ребёнка
09.09.1977

Сын: Мозгунов Сергей Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
27.05.1981

Дочь: Мозгунова Притуляк Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
30.05.2019

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