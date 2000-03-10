Бородулин Василий Михайлович
Место рожденияд.Шиборская, Тейковский район, Ивановская область
Дата рождения23.02.1905
Дата смерти21.05.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Шиборская, Тейковский район, Ивановская область
Бракосочетание
16.11.1968
п.Новое Леушино, Ивановская область
Смерть
21.05.1983
Похороны
Неизвестно
Кладбище близ д.Старое Леушино