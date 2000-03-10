Бородулин Василий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБородулин Василий Михайлович

Бородулин Василий Михайлович

avatar

Место рождения

д.Шиборская, Тейковский район, Ивановская область

Дата рождения

23.02.1905

Дата смерти

21.05.1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1906 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Шиборская, Тейковский район, Ивановская область
Бракосочетание
16.11.1968

Жена: Бородулина Анна Андреевна

п.Новое Леушино, Ивановская область
Смерть
21.05.1983
Похороны
Неизвестно
Кладбище близ д.Старое Леушино
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close