Кошитар Афанасий Пантелеймонов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кошитар Пантелеймон
Рождение ребёнка
1903
Сын: Кошитар Лаврин Афанасьевич
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Смерть
Неизвестно