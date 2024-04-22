Кошитар Афанасий Пантелеймонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошитар Афанасий Пантелеймонов

Место рождения

Саверцы, Хмельницька область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1830 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кошитар Пантелеймон

Мать: не указана

Саверцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Кошитар Лаврин Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Саверцы, Хмельницька область
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Смерть
Неизвестно
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