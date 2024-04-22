Кошитар Лаврин Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошитар Лаврин Афанасьевич

Место рождения

Саверцы, Хмельницька область

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Кошитар Афанасий Пантелеймонов

Мать: не указана

Саверцы, Хмельницька область
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp2002907909/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26last_name%3D%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%26middle_name%3D%26date_birth_from%3D%26... Показать все
Рождение ребёнка
1929

Сын: Кошетар Николай Лаврентьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1939

Сын: Кошетар Яков Лаврентьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кошетар Евгения Лаврентьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кошетар Надежда Лаврентьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кошетар Пётр Лаврентьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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