Кошитар Лаврин Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Кошитар Афанасий Пантелеймонов
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Рождение ребёнка
1929
Сын: Кошетар Николай Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1939
Сын: Кошетар Яков Лаврентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кошетар Евгения Лаврентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кошетар Надежда Лаврентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кошетар Пётр Лаврентьевич
Смерть
Неизвестно