Кошитар Пантелеймон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКошитар Пантелеймон

Кошитар Пантелеймон

avatar

Место рождения

Саверцы, Хмельницька область

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Саверцы, Хмельницька область
Место жительства
1867
Саверцы, Хмельницька область
Упоминается в подворном списке Выкупного дела за 1867 год "Дело о выкупе земельных наделов временнообязанными крестьянами Л.М. Грохольского села Лотовки, деревень Гайворонца, Саварца и др. Заславского... Показать все
Рождение ребёнка
1879

Сын: Кошитар Иерофей Пантелеймонов

Мать ребёнка: не указана

Саверцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кошитар Афанасий Пантелеймонов

Мать ребёнка: не указана

Саверцы, Хмельницька область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close