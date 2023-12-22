Кошитар Пантелеймон
Место рождения
Дата рожденияОколо 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
1867
Упоминается в подворном списке Выкупного дела за 1867 год "Дело о выкупе земельных наделов временнообязанными крестьянами Л.М. Грохольского села Лотовки, деревень Гайворонца, Саварца и др. Заславского... Показать все
Рождение ребёнка
1879
Сын: Кошитар Иерофей Пантелеймонов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кошитар Афанасий Пантелеймонов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно