Тиханов Александр Аркадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.02.1966
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.11.1995
Сын: Тиханов Александр Александрович
Мать ребёнка: Тиханова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
05.08.?
Дочь: Саводкина Юлия Александровна
Мать ребёнка: Тиханова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Остапенко Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Тиханова Наталья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно