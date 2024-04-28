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Тиханов Александр Аркадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.02.1966

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1966

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.11.1995

Сын: Тиханов Александр Александрович

Мать ребёнка: Тиханова Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
05.08.?

Дочь: Саводкина Юлия Александровна

Мать ребёнка: Тиханова Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Остапенко Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Тиханова Наталья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тиханова Наталья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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