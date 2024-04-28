Тиханова Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тиханова Наталья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.10.1968

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1968

Отец: Мельниченко Иван Николаевич

Мать: Мельниченко Вера Ивановна

Рождение ребёнка
28.11.1995

Сын: Тиханов Александр Александрович

Отец ребёнка: Тиханов Александр Аркадьевич

Рождение ребёнка
05.08.?

Дочь: Саводкина Юлия Александровна

Отец ребёнка: Тиханов Александр Аркадьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Остапенко Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Тиханов Александр Аркадьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тиханов Александр Аркадьевич

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