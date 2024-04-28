Тиханова Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.10.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1968
Рождение ребёнка
28.11.1995
Сын: Тиханов Александр Александрович
Отец ребёнка: Тиханов Александр Аркадьевич
Рождение ребёнка
05.08.?
Дочь: Саводкина Юлия Александровна
Отец ребёнка: Тиханов Александр Аркадьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Остапенко Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Тиханов Александр Аркадьевич
Бракосочетание
Неизвестно