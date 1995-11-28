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Тиханов Александр Александрович
Тиханов Александр Александрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.11.1995
Пол
Мужской
Отец
Тиханов Александр Аркадьевич
1966 г.р.
Мать
Тиханова Наталья Ивановна
1968 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1995
Отец:
Тиханов Александр Аркадьевич
Мать:
Тиханова Наталья Ивановна
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