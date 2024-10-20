Климова Параскева Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климова Параскева Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климов Аверьян/Аверкий Ефимович

Рождение ребёнка
09.12.1863 ст.

Сын: Климов Мина Аверьянович/Аверкиевич

Отец ребёнка: Климов Аверьян/Аверкий Ефимович

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
09.08.1873 ст.

Сын: Климов Василий Аверьянович/Аверкиевич

Отец ребёнка: Климов Аверьян/Аверкий Ефимович

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.05.1876 ст.

Дочь: Климова Елена Аверьяновна/Аверкиевна

Отец ребёнка: Климов Аверьян/Аверкий Ефимович

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.06.1879 ст.

Сын: Климов Давыд Аверьянович/Аверкиевич

Отец ребёнка: Климов Аверьян/Аверкий Ефимович

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
29.06.1880 ст.

Сын: Климов Филипп Аверьянович/Аверкиевич

Отец ребёнка: Климов Аверьян/Аверкий Ефимович

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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