Климова Параскева Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.12.1863 ст.
Сын: Климов Мина Аверьянович/Аверкиевич
Отец ребёнка: Климов Аверьян/Аверкий Ефимович
Рождение ребёнка
09.08.1873 ст.
Сын: Климов Василий Аверьянович/Аверкиевич
Отец ребёнка: Климов Аверьян/Аверкий Ефимович
Рождение ребёнка
22.05.1876 ст.
Дочь: Климова Елена Аверьяновна/Аверкиевна
Отец ребёнка: Климов Аверьян/Аверкий Ефимович
Рождение ребёнка
22.06.1879 ст.
Сын: Климов Давыд Аверьянович/Аверкиевич
Отец ребёнка: Климов Аверьян/Аверкий Ефимович
Рождение ребёнка
29.06.1880 ст.
Сын: Климов Филипп Аверьянович/Аверкиевич
Отец ребёнка: Климов Аверьян/Аверкий Ефимович
Смерть
Неизвестно