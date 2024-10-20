Климов Аверьян/Аверкий Ефимович
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Климов Ефим Савельевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.12.1863 ст.
Сын: Климов Мина Аверьянович/Аверкиевич
Мать ребёнка: Климова Параскева Егоровна
Рождение ребёнка
09.08.1873 ст.
Сын: Климов Василий Аверьянович/Аверкиевич
Мать ребёнка: Климова Параскева Егоровна
Рождение ребёнка
22.05.1876 ст.
Дочь: Климова Елена Аверьяновна/Аверкиевна
Мать ребёнка: Климова Параскева Егоровна
Рождение ребёнка
22.06.1879 ст.
Сын: Климов Давыд Аверьянович/Аверкиевич
Мать ребёнка: Климова Параскева Егоровна
Рождение ребёнка
29.06.1880 ст.
Сын: Климов Филипп Аверьянович/Аверкиевич
Мать ребёнка: Климова Параскева Егоровна
Смерть
Неизвестно