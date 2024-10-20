Климов Аверьян/Аверкий Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлимов Аверьян/Аверкий Ефимович

Климов Аверьян/Аверкий Ефимович

Место рождения

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Климов Ефим Савельевич

Мать: не указана

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климова Параскева Егоровна

Рождение ребёнка
09.12.1863 ст.

Сын: Климов Мина Аверьянович/Аверкиевич

Мать ребёнка: Климова Параскева Егоровна

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
09.08.1873 ст.

Сын: Климов Василий Аверьянович/Аверкиевич

Мать ребёнка: Климова Параскева Егоровна

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.05.1876 ст.

Дочь: Климова Елена Аверьяновна/Аверкиевна

Мать ребёнка: Климова Параскева Егоровна

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.06.1879 ст.

Сын: Климов Давыд Аверьянович/Аверкиевич

Мать ребёнка: Климова Параскева Егоровна

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
29.06.1880 ст.

Сын: Климов Филипп Аверьянович/Аверкиевич

Мать ребёнка: Климова Параскева Егоровна

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.