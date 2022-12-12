Матрона Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1681
Дата смертиМежду 1748 и 1759
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1681
Отец: Гавриил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1699
Сын: Михаил Иванович
Отец ребёнка: Иван
Рождение ребёнка
1710
Сын: Федор Иванович
Отец ребёнка: Иван
Рождение ребёнка
1720
Сын: Иван Иванович
Отец ребёнка: Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1748 и 1759