Матрона Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона Григорьевна

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Место рождения

Рекша, Даниловский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1681

Дата смерти

Между 1748 и 1759

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1681

Отец: Гавриил

Мать: не указана

Рекша, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1699

Сын: Михаил Иванович

Отец ребёнка: Иван

Рекша, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1710

Сын: Федор Иванович

Отец ребёнка: Иван

Рекша, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1720

Сын: Иван Иванович

Отец ребёнка: Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван

Место жительства
Неизвестно
Рекша, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Между 1748 и 1759
Рекша, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
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